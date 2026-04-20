Perché Giulia De Lellis non mostra mai il volto della figlia?

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Negli ultimi giorni, Giulia De Lellis è tornata al centro dell’attenzione per una decisione che ha fatto discutere fan e utenti: non mostrare il volto della figlia Priscilla sui social. Una scelta che, lontana da strategie di visibilità, affonda le radici in una riflessione più profonda sul mondo digitale. L’influencer ha voluto chiarire pubblicamente le ragioni, mettendo fine alle speculazioni.

Una scelta di protezione in un mondo sempre più esposto

A spiegare il motivo è stata la stessa Giulia De Lellis attraverso i suoi canali social, rispondendo in modo diretto alle domande dei follower. L’influencer ha ammesso senza esitazioni di provare una certa paura all’idea di esporre la figlia online, sottolineando come il contesto digitale non sia sempre un ambiente sicuro, soprattutto per i più piccoli.

Non si tratta quindi di una strategia comunicativa o di una scelta temporanea dettata dal momento, ma di una posizione ben precisa: proteggere una bambina che non ha ancora gli strumenti per comprendere cosa significhi essere visibile pubblicamente. In un’epoca in cui la condivisione sembra essere la regola, la decisione di porre un limite netto assume un significato ancora più forte.

La stessa De Lellis ha evidenziato come nel tempo sia cambiato il suo approccio. Se in passato aveva condiviso immagini delle nipoti senza particolari timori, oggi si sente più consapevole dei rischi e delle implicazioni legate alla sovraesposizione. Una crescita personale che si riflette anche nel modo in cui gestisce la propria immagine pubblica e, soprattutto, quella della figlia.

Il punto centrale del suo discorso è semplice ma incisivo: non tutto deve essere condiviso, soprattutto quando riguarda chi non può scegliere. Una linea che segna una distanza rispetto a una parte del mondo degli influencer, dove spesso la vita privata – figli compresi – diventa contenuto quotidiano.

La posizione di Giulia De Lellis apre così una riflessione più ampia sul rapporto tra social e genitorialità. Sempre più spesso, infatti, si assiste a un’esposizione precoce dei minori, con immagini e momenti di vita che finiscono online senza una reale consapevolezza delle conseguenze future. In questo scenario, la scelta dell’influencer appare controcorrente, ma proprio per questo significativa.

Non manca, però, anche un lato umano nella sua decisione. La stessa Giulia ha confessato di provare dispiacere nel non poter condividere liberamente la gioia della maternità con il suo pubblico, con cui ha costruito negli anni un rapporto diretto e affettuoso. Tuttavia, questo sentimento non supera la necessità di tutelare la figlia, che resta la priorità assoluta.

La vicenda dimostra come il confine tra pubblico e privato sia oggi sempre più sottile, ma anche quanto sia importante saperlo tracciare. In un contesto digitale che spinge alla condivisione continua, scegliere di non mostrare diventa, paradossalmente, un atto di responsabilità.