Un Posto al Sole, spoiler 25 settembre 2025: amara sorpresa per Sabbiese, Michele corre in ospedale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 25 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver deciso di restare a Napoli in attesa del processo Eduardo inizierà a cercare un lavoro però nel quartiere non verrà accolto come sperava. Sabbiese, infatti, si troverà a dover fare i conti con una dura realtà.

Spoiler Un posto al sole 25 settembre 2025: Saviani cambierà idea sul viaggio? Gianluca misterioso

Dopo aver appreso da Rossella che Agata si è svegliata dal coma Michele si precipiterà in ospedale. Saviani aveva finalmente deciso di prendersi una pausa e partire con la moglie, Silvia però ha paura che l’incontro con la sensitiva possa fargli cambiare idea.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Gianluca apparirà sempre più misterioso e strano, sembra infatti che stia nascondendo qualcosa.