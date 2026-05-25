Natalia Estrada riappare in tv e fa una sorpresa a Pieraccioni: “Ho fatto tante cose in tv, ma…”

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Natalia Estrada è assente in televisione dal 2004, dopo aver lavorato a lungo nel mondo dello spettacolo decise infatti di ritirarsi dalle scene senza mai cambiare idea.

L’ex attrice cambiò radicalmente vita andando a vivere con il compagno in un ranch nel Piemonte, ieri però è riapparsa sul piccolo schermo. Il motivo? Ha voluto fare una sorpresa a Leonardo Pieraccioni, ospite a Che Tempo Che Fa in occasione del 30esimo anniversario del film ‘Il Ciclone’. Natalia Estrada recitò insieme all’attore e regista e ottenne una visibilità incredibile.

Natalia Estrada ringrazia Leonardo Pieraccioni in tv: cosa ha detto sul film ‘Il Ciclone’

Nel video che ha inviato alla trasmissione di Fabio Fazio per fare una sorpresa a Leonardo Pieraccioni ha detto che per lei ‘Il Ciclone’ non è solo un film ma un fenomeno atmosferico che preso tutti in pieno e continua a girare dopo ben trent’anni. Ha poi aggiunto: “Nel frattempo io ho cambiato vita, ho cambiato ritmo e il film mi ha quasi cambiato nome”.

Rivolgendosi all’attore e regista Natalia Estrada ha poi detto di aver fatto tante cose in televisione perché essere stata attrice in un film rimasto indelebile nei ricordi del pubblico lo considera un gigantesco regalo. L’ex attrice ha così concluso: “Grazie per tutto Leo, un beso a Fabio”.