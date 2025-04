Un Posto al Sole, spoiler 17 aprile 2025: l’errore di Valeria rimette tutto in discussione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In molti si chiedono cosa succederà stasera, giovedì 17 aprile 2025, durante il penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver lasciato Napoli le gemelle Cirillo si trovano a Torino e Jimmy non riuscirà ancora ad accettare il fatto che la madre e la zia abbiano lasciato la città. Il giovane Poggi si era ormai abituato alla loro presenza costante, soprattutto alla vicinanza di Manuela, ed è per questo che sta attraversando un momento molto delicato.

Spoiler Un posto al sole 17 aprile 2025: Valeria commette un errore con Niko

Al momento sembra che Valeria abbia avuto la meglio nella ‘guerra’ contro Manuela, dopo la sua partenza infatti è riuscita ad avere Niko tutto per sé ma le cose potrebbero cambiare velocemente. Come? Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che senza rendersene conto la fidanzata dell’avvocato Poggi commetterà un errore che potrebbe mettere tutto in discussione nel loro rapporto.

Nel frattempo Silvia continuerà a prendersi cura di Michele, dopo ciò che gli è successo le sue condizioni di salute stanno migliorando ma non è ancora del tutto autonomo. Luca non potrà fare a meno di osservare la situazione e pensare che si troverà nella stessa situazione di Saviani quando la sua malattia peggiorerà. Il dottor De Santis non vuole però essere un peso per Giulia. Nella puntata di stasera, giovedì 17 aprile 2025, dopo che Vinicio ha chiesto il suo aiuto per non cadere di nuovo nel baratro della droga Alice avrà un’idea per trascorrere del tempo lontano da tutti.