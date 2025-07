Manfredonia, “Sanità ospedaliera sempre peggio”. Forza Italia mostra lo stato dei lavori in radiologia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Sanità ospedaliera sempre peggio”. Forza Italia mostra lo stato dei lavori

Riteniamo doveroso, dopo settimane e settimane di pazienza e di speranzoso silenzio, evidenziare il fallimento totale delle politiche sanitarie della Regione, della ASL e dei loro organi decentrati, per ciò che concerne l’ospedale “San Camillo”. Ricordiamo che:

La direzione generale dell’Asl, con un un post del 6 giugno, aveva annunciato l’entrata in funzione del primo TAVOLO RADIOLOGICO, “entro la metà di luglio”.

In realtà, i lavori, come dimostra chiaramente la nostra immagine, richiedono ancora TEMPI INDEFINITI.

Dunque, chi subisce la semplice frattura di un arto a Manfredonia e’ costretto a recarsi, senza alternative , a Foggia o a San Giovanni Rotondo, per gli esami RADIOLOGICI.

La struttura radiologica è in preda al caos organizzativo, con conseguenti disagi per i pazienti, cui la direzione sanitaria interna e la direzione generale non riescono, da tempo, a porre rimedio.

Presso il pronto soccorso, inoltre, in occasione dell’ultimo fine settimana, un bimbo di meno di DUE ANNI, giunto in codice ROSSO, non è stato accettato ne’ stabilizzato, sicché i genitori hanno dovuto sollecitare autonomamente l’intervento di un’ ambulanza del 118, per trasferire il figliolo presso la Casa Sollievo della Sofferenza ed evitare il peggio

Infine, l’utilizzo della sala operatoria è stato INIBITO, per circa TRENTA giorni, ai fini delle prestazioni chirurgiche ed ortopediche, a causa del malfunzionamento dell’impianto di condizionamento dell’aria, dopo tanta attesa finalmente ripristinato, si spera definitivamente.

Non siamo più disposti a tollerare che il diritto inviolabile alla salute della nostra comunità sia sistematicamente calpestato da una DIREZIONE GENERALE, che continua, in maniera spudorata, ad IGNORARE i bisogni reali dei concittadini e degli ospiti che in questi giorni sono nella nostra Città

BASTA

Chiediamo le DIMISSIONI immediate del Direttore Generale dell’Asl e della direzione sanitaria interna, per manifesta incapacità di garantire la tutela della salute e la salvaguardia di accettabili livelli assistenziali dell’ormai esausta popolazione

L’On. Giandiego Gatta, il Circolo ed i consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia