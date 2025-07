Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni: arriva il cugino hippie di Delia e avrà a che fare con Irene

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova stagione de Il Paradiso delle signore è quasi alle porte. Salvo cambiamenti nel palinsesto, le saracinesche del noto negozio d’abbigliamento milanese si rialzeranno lunedì 8 settembre 2025. Questa volta, le storie saranno ambientate nel 1966 e le novità non mancheranno. Durante la presentazione tenutasi il 15 luglio, sono stati svelati i ruoli affidati ai nuovi attori e le trame che animeranno la decima stagione. Conosceremo persino il cugino di Delia, il quale interagirà con Irene.

Spoiler Il Paradiso delle signore 10: la figlia di Fulvio Rinaldi nasconde una storia d’amore

Ai soliti volti storici de Il Paradiso delle signore, se ne aggiungeranno di nuovi. Da tempo si è parlato dell’arrivo di Simone Montedoro, che presterà il volto a Fulvio Rinaldi, un imprenditore di successo di origini romane, trasferitosi a Milano per amore. Purtroppo, a causa del fallimento della sua azienda di bottoni, Fulvio si ritroverà a ricominciare da zero. Sarà così che verrà assunto in magazzino.

Con sé porterà la figlia Caterina (Iuliana Calcatinci), orfana di madre e profondamente legata al padre. La ragazza, studentessa in una scuola di moda, nasconderà una relazione amorosa. Quando verrà a sapere che il padre naviga in cattive acque finanziarie, cercherà un lavoro.

Arrivano un fratello e una sorella Marchesi, entrambi assunti alla GMM

Alcuni giorni fa si è appreso un altro nome, che è entrato a far parte del cast de Il Paradiso delle signore 10: Elia Marangon. A quanto pare, interpreterà Ettore Marchesi, grande esperto di moda, che verrà assunto da Odile al GMM. Fra i due si instaurerà un certo feeling: come la prenderà Matteo?

Spazio anche a Greta Marchesi, sorella di Ettore, e interpretata dall’attrice Valentina Ghelfi. La ragazza conquisterà le simpatie della contessa Di Sant’Erasmo e di sua figlia Odile, divenendo stilista della GMM.

Il cugino di Delia si sistema dalle veneri e battibecca con Irene

Mirko Lorusso, invece, vestirà i panni di Giovanni Pastore, un cugino di Delia, con l’amore per la pace e la musica, un hippie. Verrà ospitato nella casa delle veneri, finendo per battibeccare con Irene: sarà mica l’incipt di una storia d’amore?

Infine, da quest’anno, nel cast della daily soap di Rai 1 c’è anche Paolo Romano, conosciuto anche per il suo recente ruolo del magistrato Nicotera in Un posto al sole. L’attore si spoglierà dei panni del magistrato per vestire quelli del dottore.