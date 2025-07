Reazione a catena, Pino Insegno promuove la toccante storia di Michele: la gaffe su Guglielmo Marconi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo due serate ko, in cui Reazione a catena non ha registrato alcuna vittoria, le Pane al Pane hanno provato a cambiare disco. E così, Olga e le sue amiche di sempre, si sono ripresentate al cospetto di Pino Insegno. Questa volta, le ragazze della Toscana hanno fatto i conti con tre spumeggianti ragazzi campani: i Vento in Poppa. Un concorrente, Michele, ha rivelato una toccante storia che lo riguarda molto da vicino.

Reazione a Catena, puntata 16 luglio 2025: la storia di Michele e l’augurio di Pino Insegno

I Vento in Poppa, è questo il soprannome degli sfidanti del 16 luglio. Un trio composto da Antonio, Michele e Tommaso, che non solo amano il mare ma vi abitano anche. Nelle loro vene scorre sangue napoletano, due vengono da Portici mentre Michele è di Ercolano. Proprio quest’ultimo studia medicina, con l’intenzione di fare cardiochirurgia. Il motivo che lo ha condotto su questa strada è piuttosto toccante, e a raccontarlo è stato il ragazzo stesso.

‘Da ragazzo mi è stato diagnosticato un problema al cuore. Per questo ho dovuto smettere di giocare e per questo oggi vorrei intraprendere questo percorso’. Pino Insegno ha trovato questa vicenda molto bella e spera che, magari, grazie a questa vicenda, Michele possa un giorno salvare tantissime vite.

La gaffe su Guglielmo Marconi

Durante L’Intesa Vincente, le new entry campane sono state al centro di una gaffe a sfondo storico. Dovendo portare il loro compagno a indovinare la parola ‘Guglielmo Marconi’. Purtroppo hanno avuto un momento di confusione: ‘chi ha scoperto l’America’. Anche se il concorrente ha risposto bene, dicendo ‘Cristoforo Colombo’, i suoi compagni avrebbero dovuto chiedergli chi ha inventato la radio. Ad ogni modo, questo trio non è riuscito a trovare più di tre parole (le Pane al Pane ne hanno trovate 9).

Hanno vinto le Pane al Pane? La parola corretta e il montepremi finale

Le Pane al Pane sono riuscite a proteggere il loro titolo, riconfermandosi come campionesse del game show per la terza serata consecutiva. Questa volta, sono partite con 108 mila euro, ed hanno dimezzato poco nel corso dell’Ultima Catena.

Arrivate all’Ultima Parola, le concorrenti hanno sacrificato metà montepremi, per comprare il Terzo Elemento. Per vincere 13.500 euro in gettoni d’oro, le toscane hanno dovuto studiare un buon collegamento fra ‘Specie’ e ‘Pupilla’. Per loro la parola probabile era ‘Primitiva’. Invece, la definizione giusta era ‘Protetta’. Riusciranno a vincere, prima o poi?