Un Posto al Sole, spoiler 1 aprile 2025: Valeria spietata con Manuela, Jimmy e Camillo indagano

Le vicende di Un posto al sole si fanno sempre più interessanti e i suoi tantissimi fan non perdono un episodio perché sempre troppo curiosi di scoprire cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini. Tra Valeria e Manuela è ormai guerra aperta e la Paciello ha dimostrato di essere davvero spietata.

Pur di non perdere Niko la ragazza è disposta praticamente a tutto e per sabotare l’evento della Cirillo non si è fatta scrupoli ad intossicare dei bambini. Valeria sta cercando di mettere la sua ‘rivale’ in cattiva luce agli occhi del Poggi, ma la verità potrebbe venire presto a galla. Gli spoiler infatti rivelano che nell’episodio di stasera, martedì 1 aprile 2025, Jimmy e Camillo capiranno che qualcuno ha sabotato di proposito l’evento e inizieranno ad indagare per scoprire chi sia il colpevole.

Spoiler Un posto al sole 1 aprile 2025:

Il coinvolgimento di Jimmy e Camillo nella spiacevole vicenda del parco archeologico potrà essere davvero di aiuto a Manuela, lei però dovrà fare i conti con l’ora di Niko. Nel frattempo Rosa si confiderà con Raffaele, preoccupata perché nell’ultimo periodo Manuel è sempre più scontroso nei suoi confronti e non sa come gestire la situazione.

Il figlio della Picariello non ha preso bene il fatto che lei stia frequentando Pino, sin dall’inizio infatti è apparso molto geloso e infastidito. Raffaele si offrirà di aiutare Rosa e penserà subito ad un modo per entrare maggiormente in sintonia con Manuel. I due organizzeranno un pesce d’aprile che gli farà capire cosa significa essere vittima di uno scherzo ben fatto.