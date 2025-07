Un Posto al Sole, spoiler 23 luglio 2025: Rosa riceve una proposta da Giulia, Mariella preoccupata per Lollo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 23 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Giulia non si lascerà scoraggiare dal fatto che la malattia di Luca ha dato un altro segnale di peggioramento. I due si sono ritrovati dopo tanti anni e non è assolutamente pronta a separarsi di nuovo da lui.

Spoiler Un posto al sole 23 luglio 2025: Mariella chiede a Guido di tornare a casa

Fino a quando sarà possibile la Poggi vuole rimanere al fianco di Luca, desidera infatti continuare a vivere insieme al compagno. In cerca di una soluzione che possa far stare tutti tranquilli, Giulia nella puntata di oggi farà una proposta a Rosa.

Il piccolo Lollo ha bagnato di nuovo il letto, capendo quindi che non si è trattato solo di un caso isolato Mariella apparirà sempre più preoccupata per il figlio perché ormai è evidente che c’è qualcosa che lo turba. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che, con la speranza di farlo stare meglio, chiederà a Guido di trasferirsi per qualche giorno a casa loro. Intanto Renato inizierà ad approcciare con l’intelligenza artificiale che Niko e Jimmy usano in casa e la cosa gli piacerà molto.