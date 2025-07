Un Posto al Sole, spoiler 21 luglio 2025: Michele pensa al sogno su Agata, Renda freddo con Viola

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 21 luglio 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Michele non potrà fare a meno di pensare al sogno che ha fatto su Agata e sarà sempre più convinto che la donna si sia messa in contatto con lui per rivelargli dove si trova il cadavere di Assane.

Spoiler Un posto al sole 21 luglio 2025: Marina e Ferri contrariati, Viola dispiaciuta

Saviani dovrà trovare il modo per far svolgere alla Polizia delle indagini sul luogo in cui pensa sia stato seppellito il bracciante scomparso. Intanto Gagliotti continuerà ad avere delle iniziative alquanto discutibili ai Cantieri. Ferri e Marina saranno sempre più contrariati dalla sua gestione ma non potranno fare nulla per fermarlo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Viola apparirà molto dispiaciuta a causa dell’atteggiamento freddo di Renda. La figlia di Ornella si sfogherà con Raffaele, quest’ultimo invece proverà a riconciliarsi con Renato.