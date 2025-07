Un Posto al Sole, spoiler 22 luglio 2025: nuova emergenza per Luca, Michele rischia grosso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 22 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Luca si ritroverà all’improvviso a fare i conti con una nuova emergenza, riuscirà però ad affrontarla in modo notevole. Il suo comportamento sarà di grande supporto per Giulia e sembrerà trasmetterle un’importante sicurezza, sarà però solo un’illusione.

Spoiler Un posto al sole 22 luglio 2025: Saviani rischia di mettersi nei guai

Nella puntata di oggi Gennaro continuerà ad essere molto soddisfatto del suo ruolo di amministratore delegato dei Cantieri Flegrei-Palladini e non perderà occasione per mettere in risalto la sua autorità. Per l’ennesima volta non darà importanza ai sentimenti di Antonietta e unirà gli impegni professionali con quelli personali.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Michele sarà sempre più convinto di avere ragione. Il giornalista pur di scoprire se il cadavere di Assane si trova davvero nel luogo che Agata gli ha indicato in sogno si renderà protagonista di un gesto molto rischioso.