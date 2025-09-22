Spettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 22 settembre 2025: Guido cerca un modo per corteggiare Mariella, Silvia vorrebbe…

Silvia chiede a Michele di prendersi una pausa dal lavoro. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte22 Settembre 2025
Spoiler Un posto al sole 22 settembre 2025
Silvia di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 22 settembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Vinicio continuerà a farsi manipolare dal fratello, Marina però proverà a fargli capire che non è lui la vera vittima. Intanto Roberto Ferri attenderà con ansia delle misure meno restrittive, spera infatti di poter tornare presto a casa.

Spoiler Un posto al sole 22 settembre 2025: Silvia chiede a Michele di prendersi una pausa dal lavoro

Guido sta provando a riconciliarsi con Mariella, vorrebbe corteggiarla in modo originale però sarà in difficoltà dal momento che non sa cosa fare, Samuel e Micaela potrebbero aiutarlo involontariamente.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Silvia proverà a convincere il marito a mettere in pausa il suo lavoro per dedicarsi a se stesso e alla sua salute. Michele non seguirà il suo suggerimento, infatti organizzerà un’intervista a Paolo per l’anniversario della morte del fratello Giancarlo scomparso quarant’anni fa.

