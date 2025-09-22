Un Posto al Sole, spoiler 22 settembre 2025: Guido cerca un modo per corteggiare Mariella, Silvia vorrebbe…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 22 settembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Vinicio continuerà a farsi manipolare dal fratello, Marina però proverà a fargli capire che non è lui la vera vittima. Intanto Roberto Ferri attenderà con ansia delle misure meno restrittive, spera infatti di poter tornare presto a casa.

Spoiler Un posto al sole 22 settembre 2025: Silvia chiede a Michele di prendersi una pausa dal lavoro

Guido sta provando a riconciliarsi con Mariella, vorrebbe corteggiarla in modo originale però sarà in difficoltà dal momento che non sa cosa fare, Samuel e Micaela potrebbero aiutarlo involontariamente.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Silvia proverà a convincere il marito a mettere in pausa il suo lavoro per dedicarsi a se stesso e alla sua salute. Michele non seguirà il suo suggerimento, infatti organizzerà un’intervista a Paolo per l’anniversario della morte del fratello Giancarlo scomparso quarant’anni fa.