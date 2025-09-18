Un Posto al Sole, spoiler 18 settembre 2025: Gagliotti di nuovo ai Cantieri, Alice chiede a Vinicio…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 18 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Gennaro dopo essere stato dimesso dall’ospedale tornerà ai Cantieri con l’aiuto del fratello. L’intenzione di Gagliotti è quella di riprendere la gestione nei panni di amministratore delegato.

Spoiler Un posto al sole 18 settembre 2025: Alice chiede a Vinicio di partire con lei

Alice continua a soffrire a causa delle tensioni nate nella sua relazione con Vinicio per colpa degli scontri tra le loro famiglie. La ragazza cercherà di convincerlo a lasciarsi alle spalle le problematiche che non riguardano loro e ripartire insieme a lei.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo aver parlato con Silvia del suo rapporto con Mariella Guido seguirà il suo suggerimento e sarà intenzionato a corteggiare l’ex moglie. Intanto Bice terrà d’occhio l’amica.