Un Posto al Sole, spoiler 18 settembre 2025: Gagliotti di nuovo ai Cantieri, Alice chiede a Vinicio…

Gagliotti torna ai cantieri, Alice chiede a Vinicio di partire con lei. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte18 Settembre 2025
Spoiler Un posto al sole 18 settembre 2025
Gennaro Gagliotti di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 18 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Gennaro dopo essere stato dimesso dall’ospedale tornerà ai Cantieri con l’aiuto del fratello. L’intenzione di Gagliotti è quella di riprendere la gestione nei panni di amministratore delegato.

Spoiler Un posto al sole 18 settembre 2025: Alice chiede a Vinicio di partire con lei

Alice continua a soffrire a causa delle tensioni nate nella sua relazione con Vinicio per colpa degli scontri tra le loro famiglie. La ragazza cercherà di convincerlo a lasciarsi alle spalle le problematiche che non riguardano loro e ripartire insieme a lei.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo aver parlato con Silvia del suo rapporto con Mariella Guido seguirà il suo suggerimento e sarà intenzionato a corteggiare l’ex moglie. Intanto Bice terrà d’occhio l’amica.

