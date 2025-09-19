Un Posto al Sole, spoiler 19 settembre 2025: Vinicio confuso, Niko chiede aiuto allo zio per…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 19 settembre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Alice non riesce più a tollerare la tensione che si è creata tra lei e Vinicio a causa dei dissapori tra le loro famiglie. La nipote di Marina non ha più intenzione di restare a Napoli e ha chiesto al fidanzato di andare insieme a lei a Londra.

Spoiler Un posto al sole 19 settembre 2025: Niko preoccupato per Renato

Alice sembra essere convinta della sua decisione, Vinicio invece sarà molto combattuto. Anche lui desidera salvare il suo rapporto con la fidanza, allo stesso tempo però non vuole abbandonare Gennaro in un momento così delicato per lui.

Intanto Viola e Damiano saranno sempre più lontani, ormai sembra che la loro relazione sia giunta definitivamente al capolinea. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Niko chiederà aiuto a Raffaele per far capire a Renato che ha sviluppato un’ossessione per l’intelligenza artificiale.