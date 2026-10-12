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PRIMO ACUTO DELLA VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA

Con una prestazione corale l’Angel espugna Melfi 69-78 all’esordio in DR1.

Gara sostanzialmente in equilibrio per due quarti, nella ripresa il cambio di passo.

Inizia con una vittoria il campionato della Vitulano Drugstore Basket Manfredonia, che supera la Normanna Basket Melfi per 69-78 sul parquet del PalaPastore e conquista i primi due punti della stagione.

Coach Felice Carano apre la gara con Umberto Gramazio in cabina di regia, Ibra Ba e Federico Ciociola nel reparto esterni, Nicola Vuovolo e Arturs Dusels a completare lo starting five. Un quintetto chiamato a trovare subito equilibrio e ritmo contro una Normanna che coach Russo schiera con Tempone, Tartaro, La China, Montanarella e Diatlov, puntando sulla pericolosità perimetrale dei primi tre e sulla maggiore presenza fisica nel pitturato.

Una partita piuttosto equilibrata e combattuta, con le due squadre appaiate sul 21-21 al termine del primo quarto. Melfi prova ad allungare nella seconda frazione e va all’intervallo lungo avanti di due punti, 40-38, in una gara nella quale l’Angel deve fare i conti con l’efficacia dei tre terminali offensivi lucani La China, Tartaro e Tempone.

La risposta di Manfredonia arriva nel terzo quarto. La pausa nello spogliatoio consente a Coach Carano di riordinare le dinamiche di gioco e la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia torna sul parquet con un altro passo: aumenta l’intensità, c’è maggiore continuità sui due lati del campo e così arriva il primo vero strappo della serata: 19-13 il parziale del terzo periodo, che vale il 57-53 a dieci minuti dalla sirena.



Nell’ultima frazione i sipontini conservano il controllo della gara. Melfi prova a restare agganciata, ma Manfredonia mantiene lucidità e concretezza nei possessi decisivi, chiudendo anche il quarto periodo a proprio favore 21-16 e fissando il punteggio sul definitivo 69-78.

Dunque una vittoria costruita sopratutto nella seconda metà di gara, dopo aver saputo assorbire i momenti meno fluidi del primo tempo e trovare progressivamente maggiore equilibrio e continuità di squadra.

Il Direttore Sportivo della Vitulano Drugstore Basket Manfredonia, Gianluca Monacis, commenta:

“La vittoria all’esordio è un buon segnale, ma soprattutto ci lascia indicazioni utili su ciò che funziona e su quello che dobbiamo migliorare. Il campionato è lungo e sarà il lavoro settimanale, sotto la guida di Coach Carano, a dirci fin dove possiamo arrivare. I tabellini restituiscono indicazioni interessanti, ma c’è ancora da lavorare. Da martedì testa al match in casa con Corato”.

Primo acuto. E primi due punti in cassaforte per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia.

TABELLINI

Normanna Basket Melfi 69

Tempone 20, Caricchia, Tartaro 20, La China 21, M. Montanarella, Pepe, D. Montanarella 2, Falaguerra, De Lima Santoro, Diatlov 6, Racioppi.

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia 78

Ba 13, Vuovolo 6, Gramazio 12, Dusels 17, Vukoslavjevic 12, Prencipe, Quinn 2, Piemontese, Salvemini, F. Ciociola 10, Bottalico, A. Ciociola 6.

Parziali: 21-21, 19-17, 13-19, 16-21.

Progressivi: 21-21, 40-38, 53-57, 69-78.