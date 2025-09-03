Un posto al sole, puntate al 5/09: una tragica notizia per Michele

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un posto al sole è una delle soap italiane più amate. Difatti le vicende di Palazzo Palladini tengono compagnia al pubblico da quasi un trentennio. Nel corso degli anni l’interesse dei telespettatori non è mai venuto meno, complice una trama realistica in grado di tenere alta l’attenzione. I personaggi con le loro storie riescono a suscitare sempre nuove emozioni.

Le anticipazioni delle puntate in onda fino al 5 settembre rivelano interessanti colpi di scena. Gennaro dovrà fare i conti con la sua disabilità, anche se in suo aiuto accorrerà Vinicio. Anche Michele riceverà una brutta notizia riguardo la sua salute.

Anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda il 4 e il 5 settembre

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda il 4 e il 5 settembre svelano che Michele farà i conti con un’amara scoperta. Saviani comprenderà che non riuscirà mai più a camminare come un tempo. Nonostante la fisioterapia il recupero dell’uso della gamba non sarà del tutto possibile.

Al contempo proseguiranno le indagini per far luce sull’incidente in cui è stato coinvolto Gagliotti. La polizia accoglierà le testimonianze degli operai presenti per cercare di avere un quadro chiaro della situazione. Gennaro, intato, potrà contare sull’appoggio del fratello minore. Vinicio, infatti, ha fatto ritorno a Napoli proprio con l’intento di stargli vicino in un momento così delicato. Roberto si renderà conto che la sua posizione giudiziaria non è delle migliori, e proprio per questo cercherà di mostrarsi collaborativo con gli inquirenti.