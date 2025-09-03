Un posto al sole, anticipazioni 4 settembre: qualcuno accorre in aiuto di Gennaro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento con Un posto al sole, la soap più longeva della storia televisiva italiana. Le vicende di Palazzo Palladini vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le storie dei personaggi risultano sempre attuali, tanto da suscitare l’attenzione del pubblico. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 4 settembre rivelano interessanti colpi di scena.

Vinicio torna per stare vicino al fratello

Gagliotti ha subito un’aggressione da parte di Roberto. La situazione non appare delle migliori, poiché il giovane afferma di non riuscire più a vedere. La sua versione dei fatti non farà altro che peggiorare la condizione giudiziaria di Ferri. Al contempo Gennaro potrà contare sull’appoggio di una persona a lui molto cara. Suo fratello Vinicio, dopo aver appreso del suo grave incidente, farà ritorno a Napoli. Nonostante i rapporti fra i due in passato non siano stati idilliaci, i due fratelli sembreranno in perfetta sintonia. Gennaro, infatti, riscoprirà il legame con suo fratello minore.

Una brutta notizia per Michele

La puntata di Un posto al sole che andrà in onda il 4 settembre si concentrerà anche su altre storyline. Nel corso dell’episodio ci sarà spazio anche per le vicende che vedono coinvolto Damiano. Il poliziotto valuterà alcuni aspetti della sua vita, prendendo una decisione inaspettata. Michele, invece, si ritroverà a vivere un momento di grande dolore. Saviani, infatti, comprenderà che non sarà più in grado di tornare a camminare come prima.