Un posto al sole anticipazioni settimana dal 27 al 31 maggio 2024

Un posto al sole anticipazioni settimana, Ferri è furioso! Lara è una donna spietata e non ha dato un’immagine di se’ reale. Dopo averne combinate di ogni colore, avrebbe voluto scomparire e riapparire come un “angelo”. Diego e Ida la faranno tornare, che accadrà?

Un posto al sole anticipazioni: Lara è finita in convento

La Martinelli verrà raggiunta da Giordano con la fidanzata. Il giovane vorrà chiederle aiuto. La coppia chiederà a Lara che al processo per Tommaso, difenda nel modo migliore Ida, rendendo il suo ruolo meno pesante che possa.

Lara accetterà tale richiesta? La donna si farà viva a Palazzo Palladini e farà opera di convincimento con Marina (Nina Soldano), mostrandole quanto sia cambiata. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e la famiglia Ferri al completo vivrà nel timore che la loro nemica causi un disastro!

Un Posto al Sole, dal 27 al 31 maggio 2024 su Rai 3, dalle ore 20.50

Già Lunedì 27 maggio 2024, Alberto scoprirà che Clara, intende entrare nel programma protezione testimoni, e si renderà protagonista di un eccezionale confronto con Niko. Rosa avvertirà la ragazza che prenderà la situazione in mano. Michele e Micaela provocheranno la reazione di Silvia e Samuel, che affronteranno i loro partner alla ricerca di un chiarimento. Questo dopo l’argomento trattato dalla coppia in radio.

LEGGI ANCHE: La promessa puntate settimanali dal 27 al 31 maggio 2024

Roberto deciderà di fare causa a tutto il condominio, dopo la scoperta che nessuno degli inquilini di palazzo Palladini ha votato per licenziare Raffaele, che rimarrà deluso e amareggiato. Che deciderà di fare? Alberto e Clara si scontreranno, la situazione degenererà e lui minaccerà la donna.

Puntata in onda Mercoledì 29 maggio 2024

Raffaele deciderà di lasciare il suo lavoro per non permettere a Roberto di fare del male agli altri condomini. Ferri non mollerà Diego, mentre Nunzio aiuterà Diana con l’aiuto di Rossella. Claudia e Guido saranno sempre più vicini e Bice esorterà Mariella a reagire e a impedire il peggio.

Giovedì 30 maggio 2024, Ida deciderà per il futuro e Raffaele lo scoprirà. La donna sarà delusa per il cambiamento di Diego. Nunzio organizzerà una sorpresa a Diana per risollevarle il morale. Mariella, intanto, è sempre più convinta che il suo matrimonio sia arrivato al capolinea.

Intanto Diego deciderà di aiutare Ida a portare avanti la sua battaglia per restare insieme al figlio. La sorpresa di Nunzio per Diana aumenterà la sintonia tra i due. Rossella scoprirà che l’ex moglie di Riccardo è tornata in città. Mariella metterà da parte la sua gelosia, ma il comportamento di Claudia vicina sempre di più a Guido peggiorerà la situazione.