La promessa puntate settimanali dal 27 al 31 maggio 2024

La promessa e le puntate settimanali dal 27 al 31 maggio 2024 (con orario di inizio alle ore 14,55), tratteranno di Alonso e Fernando. Don Romulo convincerà Pia a dare la sua testimonianza a sfavore di don Gregorio. Inoltre egli e si offrirà di accompagnarla, con il permesso di Alonso.

La Promessa anticipazioni dal 27 al 31 maggio 2024

Fernando racconterà a Curro che Martina non era al corrente del matrimonio di Antonio, quando se ne era andata da Madrid. Curro si sentirà felice per la notizia avuta. Jana confiderà a Pia di non vedere di buon occhio il dottor Abel.

Nonostante tutto le consiglierà di affidarsi alle sue cure per la parte finale della sua gravidanza. Alonso è interessato e chiederà a Fernando maggiori dettagli sul matrimonio di Martina. Fernando ribadirà che il matrimonio servirà solamente a elevare la famiglia a uno stato economico maggiore di Alonso e Cruz.

Manuel cercherà di convincere Abel a dare un’altra occasione a Jana

Abel non sarà convinto e Jana accetterà, senza molto entusiasmo la proposta di Manuel. Jana esorterà Curro a porgere le sue scuse a Martina. Romulo ribadirà a Petra che che Feliciano dovrebbe andarsene e lasciare la Promessa.

Maria confermerà a Jana che Ramona è tornata in paese. Petra svelerà a Cruz che suo fratello Feliciano sta cercando lavoro e Cruz mostra a lui la disponibilità di aiutarlo. Abel e Jana non vanno d’accordo, perché Jana sa di non poter fidarsi.

La Promessa anticipazioni settimanali

Manuel si informerà da Mauro del dottor Bueno ed egli confesserà di non riuscire a capire il motivo di alloggiare al piano della servitù. Abel, spinto da Jana, cerca di sminuire i sintomi di Jimena come tipici di una gravidanza.

Fernando e Margarita tentano di imporre a Martina la kermesse di Antonio di Carval e Cifuentes per farsi vedere a Madrid come futura sposa, si rifiuterà di farlo. Margarita minaccerà Cruz e Alonso di vendetta per averli trattati come mendicanti. Maria chiederà ad Abel di aiutarla per Salvador e il medico lo visiterà. La diagnosi darà segni di speranza che Salvador torni a vedere.

Feliciano è stato assunto come valletto a la Promessa senza alcun consenso

Pia e Romulo torneranno da Puebla de Tera e scopriranno che Feliciano è valletto a la Promessa, nessuno però ha chiesto il loro permesso. Il ragazzo avrà i membri della servitù ostili. Curro deciderà di partire per andare a fare visita a sua madre, non lo dirà a nessuno, tranne che a Jana.

Cruz cercherà di mettere zizzania tra Martina e i suoi genitori per impedire il suo matrimonio e riuscirà a portare la nipote dalla sua parte. Abel informerà Salvador che l’oftalmologo di cui gli aveva parlato sta arrivando e lo visiterà. Jimena proporrà a Manuel di andare a vivere a Madrid.