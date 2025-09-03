Un posto al sole, anticipazioni 8 settembre: la posizione di Roberto è sempre più critica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Un posto al sole” è una delle soap italiane più longeve, tanto da andare in onda da quasi trent’anni. Le vicende di Palazzo Palladini mantengono alta l’attenzione del pubblico, suscitando sempre un rinnovato interesse. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Lunedì 8 settembre sarà trasmessa una nuova puntata che, stando alle anticipazioni, sarà ricca di colpi di scena.

Gennaro peggiora la posizione di Roberto

Le anticipazioni dell’episodio di Un posto al sole dell’8 settembre rivelano che Gennaro continuerà ad essere ricoverato in ospedale. Il giovane sosterrà di non vedere nulla, suscitando apprensione nel personale medico. Considerate le sue condizioni, Gagliotti sfrutterà la situazione per far leva sugli inquirenti, peggiorando la posizione giudiziaria di Roberto. Ferri, infatti, si troverà a vivere un momento molto delicato, temendo per la sua sorte.

Vinicio ed Alice entrano in crisi

Alice e Vinicio faranno ritorno a Napoli, ma il loro rapporto risulterà altamente in crisi. L’astio fra le loro famiglie non gioverà a loro favore, in particolar modo Vinicio prenderà le distanze della ragazza. La delicata condizione di Gennaro avvicinerà i due fratelli, nonostante in passato i loro rapporti non fossero dei migliori. Gagliotti riscoprirà il legame con il fratello minore, ma si allontanerà definitivamente da Antonietta.