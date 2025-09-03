Un posto al sole, anticipazioni 5 settembre: Damiano vuole lasciare la polizia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa. Le vicende continuano a mantenere alta l’attenzione del pubblico, desideroso di scoprire i colpi di scena. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 5 settembre svelano interessanti colpi di scena.

La puntata darà ampio spazio alla storyline che vede coinvolto Gennaro. Gagliotti continuerà ad essere ricoverato in ospedale e dovrà affrontare la sua nuova condizione. Damiano, invece, vivrà dei momenti di grande confusione dal punto di vista professionale.

Un posto al sole, puntata 5/09: Damiano in crisi

Nel corso della puntata, Damiano dovrà affrontare la delusione per non essere riuscito a superare il concorso da vice ispettore. Il mancato avanzamento di carriera genererà non poca frustrazione nel giovane poliziotto. A ciò si andrà ad aggiungere anche la complicata situazione venutasi a creare con Viola. In assenza di quest’ultima, Renda potrà contare sull’appoggio di Rosa. La madre di suo figlio apprenderà che il suo ex sta attraverso un momento complicato e cercherà di starle vicino. Damiano, tuttavia, mediterà di lasciare la polizia, proprio a causa di questo grande senso di delusione. Rosa farà di tutto per fargli cambiare idea. Questa vicenda farà riemergere l’interesse della donna nei confronti del padre di suo figlio. I sentimenti di Rosa verso il suo ex potrebbero non essere del tutto sopiti.

Vinicio preoccupato per le condizioni del fratello

La puntata del 5 settembre lascerà spazio anche alla storyline più importante del momento, ovvero quella che vede coinvolto Gennaro. Le condizioni di quest’ultimo appariranno stazionrie, senza accennare ad un margine di miglioramento. Il fratello Vinicio si mostrerà preoccupato per le sue sorti. Il ragazzo si dovrà confrontare sulle due versioni: una fornitagli dal fratello e l’altra da Roberto. Per questo motivo il giovane non riuscirà a non mostrare perplessità a riguardo.