Un lettore: “sono in difficoltà, ho subito un intervento chirurgico, cerco un lavoro”

Riceviamo e pubblichiamo da un nostro lettore: “Scrivo questo messaggio con un po’ di difficoltà, ma anche con la speranza che possa arrivare alla persona giusta.

Sono un ragazzo del posto che ha da poco subito un intervento chirurgico. Purtroppo, non ho accesso ad alcun sussidio e attualmente non posso svolgere lavori fisici pesanti.

Sto cercando una possibilità di lavoro che non richieda sforzi fisici, magari in un ufficio o in qualche altra attività compatibile con la mia situazione.

Sono serio, volenteroso e disponibile sin da subito. Se qualcuno ha bisogno di una mano o conosce qualche opportunità, gliene sarei infinitamente grato.

Grazie di cuore a chiunque vorrà anche solo condividere questo appello.”

Qualora qualcuno abbia una proposta per il nostro lettore non esiti a contattarci alla redazione@ilsipontino.net , faremo recapitare il messaggio.