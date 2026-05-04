Cerignola subito fuori dai playoff
Cerignola subito fuori dai playoff
Il Crotone supera il primo turno dei playoff di Serie C e continua la sua corsa grazie al miglior piazzamento in campionato. Allo stadio “Ezio Scida” finisce in parità contro l’Audace Cerignola, ma il regolamento premia i rossoblù, che accedono così alla fase successiva dove affronteranno la Casertana il prossimo 6 maggio.
Per gli ofantini la corsa playoff si arresta già dal primo turno.
CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella (23’st Veltri), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (23’st Bruno), Vinicius, Sandri; Energe (27’st Piovanello), Musso (27’st Gomez), Zunno (45’st Armini). A disp.: Martino, Paciotti, Guerra, Marazzotti, Calvano, Meli, Maggio, Vrenna, Russo. All.: Longo.
AUDACE CERIGNOLA: Iliev; Cocorocchio, Gasbarro, Ligi (35’st Tarantino); Todisco (35’st Spaltro), Vitale (21’st Ruggiero), Cretella (39’st Nanula), Paolucci, Russo; Gambale, D’Orazio (39’st Moreso). A disp. : Fares, Bassino, Di Tommaso, Iervolino, Ianzano, Dabizas. All.: Maiuri.
ARBITRO: Vingo di Pisa
MARCATORE: 7’st Musso (C), 47’st autorete Groppelli (A)