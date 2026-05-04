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Meteo, dominio anticiclonico sulla Puglia
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Meteo, dominio anticiclonico sulla Puglia
Insiste il dominio anticiclonico sulla Puglia. Tempo stabile e ampiamente soleggiato anche nei prossimi giorni.
Temperature che andranno aumentando nel corso della prossima settimana.
#Venti che da lunedì si disporranno dai quadranti meridionali agevolando da un lato l’aumento termico, dall’altro avremo un nuovo richiamo di pulviscolo sabbioso in quota proveniente dal deserto Sahariano.
L’assenza di pioggie organizzate per adesso eviterà la caduta al suolo del pulviscolo, anche se non sono esclusi locali addensamenti termici nelle ore centrali a metà settimana.