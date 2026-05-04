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Manfredonia, Pezzella: “Questa piazza ci ha trascinato”

Mister Pezzella ai microfoni de IlSipontino dopo la salvezza e la festa al Miramare: “Questa piazza ci ha trascinato, abbiamo sempre dato il massimo. Ci abbiamo messo il cuore”.

“Il campionato è stato straordinario, 43 punti! Merito di questo gruppo, di questi ragazzi. Io voglio elogiare il gruppo e lo staff, è stato fatto un grande lavoro”.

Anche un pizzico di polemica: “Abbiamo zittito molte persone che ci davano per morti”.

Sul futuro: “Qua mi sono sentito sempre amato, io ho amato tantissimo questa realtà. Il domani? Il mio contratto scade, mi prenderò una pausa. Ci sono altre possibilità, ma la mia priorità resta il Manfredonia. Ma se ci sono le condizioni per andare avanti, mi siederò al tavolo con la società”.