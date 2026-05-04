Oroscopo di Paolo Fox del 4 maggio: fase di transizione per i segni d’acqua

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 4 maggio, i nativi del Cancro devono resistere a un calo di umore passeggero in attesa di un recupero imminente. I nati sotto il segno dello Scorpione sono chiamati ad agire con decisione nei sentimenti o nei nuovi progetti. I Pesci dovrebbero invece comunicare apertamente per risolvere piccoli dissidi prima che si ingrandiscano.

Oroscopo di lunedì 4 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sei pronto a scattare dai blocchi di partenza. Con un cielo così favorevole, puoi finalmente regolare i conti con il passato e superare chi ha cercato di metterti i bastoni tra le ruote. La tua determinazione sarà la tua arma vincente.

Toro – È tempo di testare la solidità del tuo legame. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, potresti sentire il bisogno di fare sul serio: che sia una convivenza o un “sì” definitivo, il cuore ora chiede certezze.

Gemelli – Sei single da un po’? È il momento di dare una scossa alla tua cerchia sociale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo mese le stelle remano a tuo favore: non startene per conto tuo, ma apriti a nuovi incontri.

Cancro – Oggi ti senti un po’ giù di corda, ma non temere: è solo una nuvola passeggera. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si tratta di un calo momentaneo limitato a queste 24 ore. Già da mercoledì la tua energia tornerà a splendere e le cose inizieranno a girare per il verso giusto.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 4 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo non è il momento di giocare d’azzardo con il tuo portafoglio: evita mosse spericolate negli investimenti. La buona notizia? Hai un alleato d’eccezione, Marte, che ti regala una carica vitale invidiabile per affrontare ogni sfida.

Vergine – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per voi è tempo di voltare pagina. Se siete giovani, non restate fermi: valutate seriamente un trasferimento. Il vento del cambiamento soffia forte e le stelle vi chiedono di prendere una decisione definitiva proprio ora.

Bilancia – Recentemente il nervosismo ha preso il sopravvento, spegnendo il tuo solito ottimismo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il segreto per risalire la china è smettere di voltarti indietro: solo proiettandoti verso il futuro con fiducia potrai ritrovare il tuo equilibrio interiore.

Scorpione – Senti il desiderio di lanciarti in un’avventura inedita o provi un sentimento profondo per qualcuno? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa è la giornata ideale per uscire allo scoperto e agire con estrema risolutezza.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 4 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sei in una fase in cui non accetti compromessi: o qualcuno è al tuo fianco o è meglio che si faccia da parte. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la Luna nel segno ti infonde una carica straordinaria. Sfrutta questa grinta per fare chiarezza nel tuo cuore.

Capricorno – Se hai a che fare con tensioni in famiglia, in questo momento fai fatica a trovare un porto sicuro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, pesano ancora i distacchi o le chiusure che hanno segnato il tuo recente passato.

Acquario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, stai finalmente entrando in una fase rigenerante per i sentimenti. Il consiglio per te è di approfittare di questo slancio positivo per ritrovare l’equilibrio e quella pace interiore che ti è mancata ultimamente.

Pesci – Non lasciare che le parole non dette creino distanza. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti suggeriscono di fare il primo passo per accorciare le distanze affettive, prima che una piccola incomprensione si trasformi in un problema più grande.