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Casa Sollievo, il Cardinale Parolin domani incontra i sindacati

SAN GIOVANNI ROTONDO – Segnale di apertura nella vertenza che coinvolge la Casa Sollievo della Sofferenza, ente ospedaliero di proprietà della santa Sede . Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, ha accolto la richiesta di incontro avanzata dalle organizzazioni sindacali.

L’appuntamento è stato fissato per martedì 5 maggio 2026 alle ore 14:30 presso l’Hotel Santa Maria delle Grazie. All’incontro prenderà parte un rappresentante per ciascuna sigla sindacale presente all’interno della struttura sanitaria. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa dal vescovo di Manfredonia Franco Moscone, che ha confermato la disponibilità del porporato vaticano a confrontarsi direttamente con i lavoratori in un momento particolarmente delicato per il futuro dell’ospedale.

L’incontro rappresenta un passaggio significativo nel tentativo di avviare un dialogo e individuare possibili soluzioni alla crisi che sta interessando uno dei principali presìdi sanitari del territorio.

tratto da: FoggiaReporter