[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Riscoprirsi nello spettro… E adesso? Un incontro tra vissuto e scienza a Manfredonia alla libreria Ubik 🤝

Ricevere una diagnosi in età adulta solleva molte domande: come cambia la percezione di sé? Quali sono i passi successivi a livello clinico?

Ne parleremo il 3 Aprile, alle 18, alla libreria Ubik di Manfredonia, in un evento che unisce due prospettive fondamentali: l’ attivismo e la clinica, a distanza di un solo giorno dalla Giornata Mondiale della consapevolezza dell’ autismo.

Lo faremo con Giorgia Favia e Maddalena Genco.

Giorgia Favia, conosciuta anche come Soprano on the Spectrum, è una cantante lirica che si occupa di divulgazione sullo spettro autistico.

Ha iniziato il suo progetto di sensibilizzazione nel 2024, dopo aver ricevuto la diagnosi di autismo nel 2023, a quasi 24 anni.

Maddalena Genco (pugliese di origine, lombarda di adozione) è psicologa e psicoterapeuta Analitico Transazionale.

Ha scelto di dedicare parte della sua formazione e del suo lavoro alle neurodivergenze, in particolare alle persone autistiche, ADHD e plusdotate.

Giorgia Favia è autrice del libro “Nel segno dell’infinito – Riscoprirsi nello spettro”. Maddalena Genco di “Tokky, posso?” sul tema del consenso e di “(Neuro)diagnosi… E adesso? – L’analisi transazionale per una rilettura consapevole nelle diagnosi di autismo e ADHD.

Non sarà un semplice incontro, ma uno spazio per parlare di orgoglio autistico, consapevolezza e percorsi possibili.

Perché conoscere se stessi è il primo passo per abitare il mondo con libertà.

Vi aspettiamo