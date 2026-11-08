Amici 26, stop momentaneo alla domenica: il talent cambia giorno temporaneamente
Cambio di programmazione in vista per Amici 26. Il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, domenica 15 novembre non andrà in onda. Mediaset ha scelto di dare spazio a uno degli appuntamenti sportivi più importanti della stagione, le ATP Finals, in programma a Torino.
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La decisione è legata alla volontà della rete di trasmettere il prestigioso torneo di tennis, per il quale ha acquisito i diritti televisivi. Una variazione che tuttavia, interesserà soltanto il consueto appuntamento della domenica, senza comportare uno slittamento della puntata.
I fan del talent targato Canale 5 potranno infatti seguire regolarmente il percorso nella scuola degli allievi già sabato 14 novembre, quando Amici 26 andrà in onda eccezionalmente al posto della consueta collocazione del weekend.
Per il pubblico si tratta dunque di un semplice cambio di calendario. Dunque, Amici lascerà spazio al grande tennis nella giornata di domenica, ma l’appuntamento settimanale con il programma resta confermato.