Jasmine Carrisi a Tale e quale show: “Loredana Lecciso e Al Bano arrabbiati”, la rivelazione

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La famiglia Carrisi continua a tenere alta l’attenzione mediatica. In queste ore stanno facendo molto notizia le dichiarazioni rilasciate da Jasmine Carrisi nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha parlato della sua prossima partecipazione a Tale e quale show, la cui nuova edizione inizierà il 23 settembre sui teleschermi di Rai 1. La giovane è stata scelta da Carlo Conti come concorrente del noto programma della prima serata della tv di Stato. Una partecipazione di cui Jasmine Carrisi ha rivelato un retroscena. La giovane ha ammesso al settimanale: “Mamma e papà si sono arrabbiati con me perché hanno saputo dai giornali della mia partecipazione a Tale e Quale Show…. In effetti, io avevo parlato con loro solo di un provino da fare…”.

Jasmine Carrisi non ha detto a Loredana Lecciso e Al Bano che ha fatto il provino per Tale e quale show

Jasmine Carrisi ha spiegato che Loredana Lecciso e Al Bano si sono arrabbiati con lei per non aver rivelato loro che aveva deciso di fare il provino per Tale e quale show. Una partecipazione al programma che è stata poi accettata dai suoi genitori come rivelato dalla giovane. La ragazza ha dichiarato al settimanale: “mi danno una bella carica…E naturalmente sono felici per me…”. Jasmine Carrisi ha concluso, spiegando che il Leone di Cellino San Marco le ha consigliato di prepararsi al meglio per la sua nuova sfida in televisione.

Jasmine Carrisi (Screen Raiplay)