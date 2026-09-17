Grande fratello vip, incidente in diretta: Ilary Blasi spaventata

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Il Grande fratello vip è tornato sui teleschermi di Canale 5. Giovedì 17 settembre, la Porta rossa si è di nuovo aperta per accogliere i primi concorrenti di questa nuova edizione che si annuncia ricca di colpi di scena. Un inizio che ha visto Ilary Blasi in grande spolvero. La neomoglie di Bastian Muller ha indossato un due pezzi bianco con degli inserti di pizzo che hanno messo in risalto la sua linea perfetta e ricordato il suo recente matrimonio. Proprio la conduttrice si è resa protagonista di un siparietto ad inizio diretta che poteva avere conseguenze non proprio felici. Ilary Blasi ha dato inizio a questa edizione del Grande fratello vip, ballando insieme ad un gruppo di ballerini sulle note di La testa gira, il tormentone di Anitta.

Grande fratello vip, un ballerino ha un incidente: Ilary Blasi preoccupata

La neomoglie di Bastian Muller ha aperto la prima diretta del Grande fratello vip, esibendosi in un balletto insieme ad un gruppo di ballerini professionisti. In questa circostanza, Ilary Blasi è rimasta vittima di un piccolo incidente. Un ragazzo del corpo di ballo è caduto mentre scendeva dalle scale, schiantandosi a terra dov’è rimasto per alcuni momenti. L’incidente non è passato inosservato alla bionda conduttrice che si è messa le mani davanti al volto, apparendo un po’ spaventata e preoccupata per il ballerino. Fortunatamente solo un piccolo spavento per il ragazzo che è poi tornato a ballare come la presentatrice.

la notte vola ed è volato lui pic.twitter.com/9NNOoJ0m5e — ⋆.𐙚 ̊𝓥ℯℯ 🤍 (@bibbivb03) September 17, 2026