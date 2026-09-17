Ex gieffina è tornata single? Il gesto che non è piaciuto ai fans

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Il Grande fratello vip è appena tornato sui teleschermi di Canale 5. Tra i personaggi che vi hanno partecipato vi è Jessica Morlacchi, che ha preso parte all’edizione andata in onda nel 2024 insieme ad Helena Prestes e Javier Martinez. La cantante romana riuscì a vincere il reality show dopo un ripescaggio voluto da parte del pubblico. A distanza di tempo, ecco che l’ex gieffina è tornata a far parlare di sé per la sua vita privata. Jessica Morlacchi ha pubblicato due storie su Instagram in cui ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Giovanni Cioffi, un ex cavaliere di Uomini e donne. La donna ha scritto il seguente messaggio: “La mia relazione sentimentale si è conclusa per motivazioni molto gravi. Ne parleremo nelle sedi pertinenti. Vi chiedo per favore di smettere di chiedere le motivazioni.”

Lo scherzo di Jessica Morlacchi non piace ai fans

Il comunicato di Jessica Morlacchi ha fatto in breve tempo il giro della rete. Alcuni utenti hanno iniziato ad ipotizzare le ragioni dietro la fine della storia dell’ex gieffina. Quest’ultima, a questo punto, è intervenuta nuovamente sui social dove ha svelato che si trattava di uno scherzo. L’ex concorrente del Grande fratello vip ha scritto: “I motivi gravi è che ci siamo lasciati perché ci amiamo troppo. Certo che siete tremendi..ieri ho pubblicato una mia cover e non è fregato niente a nessuno, oggi scrivo questa cosa e mi chiama il mondo. Ma contano così tanto i gossip?”. Uno scherzo che non è piaciuto ai fans, i quali hanno accusato la donna di aver voluto fare ridere su temi delicati.

Jessica Morlacchi (Screen Raiplay)