Ultimo e Jacqueline: il mistero della crisi continua

Il mistero continua tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. La coppia non compare insieme da mesi, né sui social né in pubblico, alimentando i rumors su una possibile crisi.

Il viaggio a New York di Ultimo, con Jacqueline che lo raggiunge

A inizio novembre Ultimo è volato a New York e pochi giorni fa anche Jacqueline ha raggiunto la Grande Mela. Sembrava un segnale positivo, ma la 25enne è rimasta negli States solo cinque giorni prima di rientrare in Italia.

New York è la città del cuore di entrambi e il luogo dove è nato il piccolo Enea, che compirà un anno il 30 novembre. I fan si aspettavano almeno una foto insieme, ma nulla è arrivato.

Nel frattempo, Ultimo non si nasconde: ha pubblicato uno scatto con Vasco Rossi a Los Angeles. “Senti che bel rumore”, ha scritto citando una celebre canzone del rocker, scatenando l’entusiasmo per una possibile collaborazione.

Nessun indizio sulla relazione con Jacqueline. La scelta di mostrarsi insieme continua a slittare. Forse arriverà chiarezza a fine mese, in occasione del primo compleanno di Enea. Al momento resta solo il silenzio di una coppia che ha sempre tutelato la propria privacy.