Jacqueline Luca Di Giacomo condivide la foto di Enea, è boom di like

Il 30 novembre è una data speciale per Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, poiché segna la nascita di Enea, il loro primo figlio. Da quel giorno, i neogenitori hanno scelto di vivere in intimità i pr...

Il 30 novembre è una data speciale per Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, poiché segna la nascita di Enea, il loro primo figlio. Da quel giorno, i neogenitori hanno scelto di vivere in intimità i primi momenti della vita del piccolo, lontani dai riflettori.

Jacqueline ha condiviso con i fan la sua gioia di essere diventata madre attraverso una dolce foto che la ritrae con Enea tra le braccia. In un toccante racconto, ha descritto il mese trascorso con il suo bambino, esprimendo le emozioni di essere una nuova mamma e le piccole meraviglie quotidiane.

Jacqueline parla delle sfide e delle gioie della maternità, dai pianti alle dolci coccole, evidenziando come ogni giorno con Enea sia una scoperta. "Vorrei che rimanesse il batuffolo che è", scrive, mentre riflette sui momenti preziosi che non torneranno mai più.

Messaggi di affetto dai fan

La foto e le parole di Jacqueline hanno attirato migliaia di like e messaggi d'affetto, dimostrando quanto i fan siano coinvolti in questo bellissimo viaggio di genitorialità. "Mamme, siamo dei supereroi", conclude, celebrando la forza e la bellezza della maternità.