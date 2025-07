UeD, Raffaella Scuotto annuncia la rottura con Brando Ephrikian: lui si prende una pausa dai social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno messo fine alla loro storia d’amore nata lo scorso anno a Uomini e Donne.

L’ex corteggiatrice ha annunciato la separazione ieri sui social rivelando ai fan che da un po’ di tempo i suoi occhi si spegnevano sempre di più a causa dei continui alti e bassi e pensa che non è così che va vissuto l’amore. Ci ha tenuto anche a precisare che ha chiuso questa storia d’amore con il cuore a pezzi, ma i troppo bassi del loro rapporto le hanno provocato delle ferite che non poteva più lasciar correre.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian al capolinea, l’ex tronista si allontana dai social

Raffaella Scuotto pensa che sia di entrambi la colpa della loro rottura, ai fan ha detto che vuole molto bene all’ex fidanzato ma questo non basta quando vengono a mancare a altre componenti fondamentali. L’ex corteggiatrice ha fatto poi sapere che continueranno a volersi bene anche se le loro strade si sono divise.

Anche Brando Ephrikian ha detto la sua sui social, ai suoi follower ha rivelato che in questo momento sente il bisogno di rallentare e dare ascolto a ciò che sente dentro. Per questo motivo ha deciso di prendersi una pausa. Queste le sue parole: “Non lascio momentaneamente i social per allontanarmi da voi, ma per riavvicinarmi a me stesso. Ci rivedremo presto, con più verità e forse un po’ più luce dentro“.