UeD Brando e Raffaella, dalla crisi alla riconciliazione: “Ho fatto delle battaglie per riconquistarla”

La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto è nata a Uomini e Donne, i due un anno fa sono usciti insieme dal noto dating show di Maria De Filippi e sembrano più innamorati che mai. Per un po’ si sono mostrati complici e felici sui social, col tempo però hanno fatto i conti con molte incomprensioni e difficoltà.

Il loro rapporto dopo un po’ aveva preso una brutta piega, ospiti nei giorni scorsi a Verissimo si sono lasciati sfuggire nuove rivelazioni sulla loro crisi e sulla loro riconciliazione. L’ex corteggiatrice ha fatto sapere che c’era molta passione ed entusiasmo dopo la scelta, poi però sono arrivati gli alti e bassi. A farli scontrare spesso è stata la distanza, ma anche i loro caratteri molto diversi. A lei pesava molto il distacco del fidanzato e le sue disattenzioni, non riusciva a fidarsi di lui e litigavano continuamente.

Raffaella Scuotto lasciò Brando Ephrikian con un comunicato social, lui ha lottato per riconquistarla

Dopo mesi di turbolenze e litigi Raffaella Scuotto all’insaputa del fidanzato decide di pubblicare sui social un comunicato che annunciava la fine della loro storia d’amore. Brando Ephrikian ha quindi scoperto in questo modo che si erano lasciati e in quel momento si è subito reso conto quanto lei fosse importante per lui.

A Silvia Toffanin l’ex tronista ha ammesso che dopo la scelta a Uomini e Donne non era follemente innamorato ed era molto freddo con la fidanzata. Quando però l’ha persa ha capito il suo vero valore e ha lottato per una seconda possibilità. In merito a ciò ha detto “Ho fatto delle battaglie per riconquistarla. Sono andato a Napoli da lei, che nemmeno voleva scendere. Poi è scesa abbiamo parlato e con il tempo ci siamo riscelti.“

Oggi la loro storia d’amore procede a gonfie vele e sono pronti a compiere un passo importante, quale? Quello di andare a vivere insieme, a causa della distanza infatti non riescono a viversi la quotidianità ed è per questo che vogliono provare a convivere.