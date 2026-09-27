Tutto per la mia famiglia arriva una puntata extra large: ecco quando

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Tutto per la mia famiglia è tra le produzioni turche che sono state conformate per la nuova stagione televisiva di Mediaset appena iniziata. La serie tv ha ottenuto incredibili ascolti sui teleschermi di Canale 5 dove va in onda da quest’estate. Proprio per questo grande successo, i piani alti di Cologno Monzese hanno scelto di promuovere la dizi turca anche in prima serata. Da giovedì 8 ottobre, Tutto per la famiglia andrà in onda dopo La ruota della fortuna con una puntata extra large. Una decisione che siamo sicuri farà felici i fans delle vicende dei fratelli Eren.

Tutto per la mia famiglia, puntata extra large l’8 ottobre in prima serata

Tutto per la mia famiglia andrà in onda con una puntata extra large ogni giovedì a partire dall’8 ottobre in prima serata. Una bella notizia per i fans degli studenti del collegio Ataman dove sono attesi diversi colpi di scena. Le anticipazioni delle nuove puntate annunciano che grande attenzione sarà per Ogulcan che tornerà a casa dopo aver passato alcuni giorni dietro le sbarre per aver aggredito Emir. Il ragazzo riabbraccerà la sua famiglia all’oscuro del prezzo che abbiano dovuto pagare per tirarlo fuori dalla galera. Suzan, invece, si avvicinerà sempre di più a Resul, finendo per ingelosire Akif. L’uomo apparirà pronto a tutto pur di impedire alla donna di contrarre matrimonio con l’imprenditore.

Orhan di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)