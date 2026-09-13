Tutto per la mia famiglia in versione ridotta: ecco da quando e perché

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Tutto per la mia famiglia continua il suo grandissimo successo sui teleschermi di Canale 5. La serie tv che ha debuttato ad inizio estate è vista in media da 2 milioni di telespettatori. Un grande successo che ha portato Mediaset a sceglierla per intrattenere il pubblico durante tutta la stagione autunnale. Dal 21 settembre, infatti, le storie dei fratelli Eren andranno in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:05 per circa venti minuti. Tutto per la mia famiglia andrà in onda in versione ridotta per permettere la messa in onda di Dentro la notizia, il programma d’informazione condotto da Gianluigi Nuzzi. Una riduzione di durata che siamo sicuri non piacerà al pubblico, ormai abituato ad appuntamenti di 45 minuti.

Tutto per la mia famiglia con puntate di venti minuti dal 21 settembre

La serie tv che narra la storia dei fratelli Eren andrà in onda con puntate di venti minuti a partire dal 21 settembre. Il ritorno di Uomini e Donne ha portato Canale 5 a riorganizzare l’intero palinsesto che sarà orfano di Far Away. Quest’ultima infatti non andrà più in onda nel daytime pomeridiano nonostante i clamorosi ascolti ottenuti. A differenza di Tutto per la mia famiglia, per le vicende ambientate a Mardin si prospetta uno sbarco in prima serata nel mese di ottobre anche se per ora si tratta soltanto di un’indiscrezione.

Sengul di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)