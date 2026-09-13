Javier Martinez, arriva una segnalazione sulla sua partecipazione a The Fifty 2

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione mediatica. Il nome del pallavolista argentino è tornato prepotentemente alla ribalta in queste ultime settimane dopo che è stato annunciato tra i concorrenti della seconda edizione di The Fifty 2. L’uomo insieme a 49 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo sono stati scelti per prendere parte alle riprese del reality show, che si stanno svolendo in questo momento in un castello in Emilia Romagna. In queste ore stanno circolando in rete indiscrezioni in merito al destino di alcuni concorrenti all’interno del programma targato Amazon prime video. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Javier Martinez starebbe facendo molto bene all’interno del format.

Javier Martinez ancora in gioco a The Fifty 2

La nota esperta di gossip ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha svelato che Javier Martinez sarebbe ancora in gioco. Il pallavolista argentino sarebbe arrivato alle fasi finali di The Fifty 2 com’era già successo al Grande fratello nel 2024. L’uomo sembra essersi trovato a suo agio nel superare le prove fisiche e mentali organizzate all’interno del castello. Una partecipazione, invece, da dimenticare per Lorenzo Spolverato che è già stato eliminato. Il modello milanese non avrebbe trovato fortuna nel format com’era successo invece per Helena Prestes e Shaila Gatta.