Far Away, cambio programmazione: novità su Canale 5 dal 21 settembre

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Importanti novità per i tanti appassionati di Far Away. Dal 21 settembre la Serie Tv ambientata in Turchia non sarà più trasmessa nella fascia pomeridiana occupata attualmente, ma attenzione: non si tratta di una cancellazione.

Il cambiamento è legato al ritorno di Uomini e donne su Canale 5, che porterà a una nuova organizzazione del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Di conseguenza, gli spazi saranno ridistribuiti e Far Away dovrà lasciare la sua attuale collocazione.

La Serie Tv, però, continuerà a essere trasmessa e dovrebbe trovare spazio in un nuovo orario, che al momento Mediaset non ha ancora ufficializzato.

Dopo Uomini e donne, alle 16:05 sono previste le nuove puntate di Tutto per la mia famiglia, mentre nelle settimane successive il pomeriggio di Canale 5 sarà ulteriormente modificato in virtù del ritorno di un altro programma di punta: Amici, storico talent anch’esso condotto da Maria De Filippi.

Per i fan di Far Away, dunque, nessun allarme: la serie non verrà eliminata dal palinsesto, ma è in attesa di una nuova collocazione. Resta ora da capire quando e in quale fascia oraria i fan dello sceneggiato potranno tornare a seguire le vicende dei protagonisti.