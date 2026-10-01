Tutto per la mia famiglia in onda con una puntata maxi: la super novità

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto per la mia famiglia continua il suo grande successo sui teleschermi di Canale 5. La serie tv che narra le vicende di tre fratelli è seguita da oltre un milione e mezzo di telespettatori in Italia. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a decidere di prendere una decisione in merito alla sua programmazione. In particolare, stasera 1 ottobre la serie tv andrà in onda in seconda serata con un nuovo appuntamento dopo Racconto di una notte. Finita qui? No, perché da giovedì 8 ottobre Tutto per la mia famiglia sbarcherà in prime time con una puntata maxi per la gioia dei fans. Mediaset sembra essere riuscita a trovare una nuova serie tv con cui poter contrastare le altri reti come successo con Terra amara e Endless Love.

Tutto per la mia famiglia sbarca dall’8 ottobre in prime time

La serie tv turca andrà in onda stasera 1 ottobre in seconda serata e dall’8 ottobre in prime time subito dopo l’appuntamento con La ruota della fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui in veste di valletta. Le anticipazioni delle prossime puntate annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Omer, il quale finirà nei guai per aiutare la sua famiglia in gravi difficoltà economiche. Il ragazzo deciderà di lavorare per uno strozzino, lo stesso a cui si era affidato Orhan per recuperare del denaro con cui far uscire suo figlio Ogulcan dal carcere in cui era finito dopo aver aggredito Emir.

Ogulcan di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)