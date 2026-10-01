Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in crisi: spunta una segnalazione bomba

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono tra le coppie più seguite dal pubblico italiano. L’influencer e l’ex velino di Striscia La Notizia si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello nel 2020. Da un anno, i Prelemi hanno avuto un figlio che hanno deciso di chiamare Kian. In queste ore, la coppia è tornata prepotentemente alla ribalta per alcune indiscrezioni sulla loro relazione. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi starebbero vivendo un momento molto delicato della loro storia d’amore. L’ex velino di Striscia la notizia avrebbe deciso di lasciare il tetto che condivideva con la compagna per trasferirsi in una nuova abitazione sempre a Milano.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi a causa di Ariadna Romero?

A distanza di alcune ore dall’indiscrezione di Chi, ecco che il portale Dagospia ha rivelato una segnalazione bomba in merito alla crisi tra i due ex protagonisti del Grande Fratello. Sul sito di Roberto D’Agostino si leggono queste parole: “Forte crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che non abitano più insieme. Pare che lui pensi ancora alla sua ex Ariadna Romero da cui ha avuto un figlio, ma che ora è legata a Julio Iglesias Jr.” Un retroscena che se fosse confermato sarebbe a dir poco clamoroso, considerando che l’uomo ha da poco avuto un bambino dall’influencer italopersiana.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @giuliasalemi)