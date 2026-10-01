Helena Prestes pazza di Javier Martinez: arriva una dolce dedica

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Helena Prestes e Javier Martinez si stanno riaffacciando ai social con maggiore intensità. Negli scorsi mesi, la modella brasiliana ed il compagno conosciuto al Grande fratello avevano deciso di non condividere più contenuti insieme forse per vivere la loro storia d’amore con maggiore privacy. Una decisione che sembra aver subito un dietrofront nel corso delle ultime settimane. Gli Helevier – come si fanno chiamare dai fans – sono tornati a farsi vedere sui social con post e video postati sui maggiori social. In queste ore, Javier Martinez ha fatto ritorno su Instagram con una storia in cui ha rinnovato l’invito ai suoi fans di presentarsi a Macerata il prossimo 2 ottobre per un evento a scopo benefico presso la Banca di Macerata.

Helena Prestes ed il messaggio per Javier Martinez

Il video pubblicato da Javier Martinez ha scatenato oltre ai suoi numerosi fans anche la reazione della sua compagna. Helena Prestes ha postato un messaggio con una dolce dedica per l’ex pallavolista della Terni volley academy: “Ma quanto sei bello”. La donna ha dimostrato di essere innamorata pazza del compagno conosciuto due anni fa tra le mura del Grande Fratello dove entrambi sono arrivati alle fasi finali dopo un percorso durato ben 6 mesi. Da tempo la coppia convive a Lecco dopo una breve permanenza a Terni dove lui ha giocato per la squadra locale di pallavolo.

Il messaggio della moglie 😂 lei che scrive "ma quanto sei bello"😍

che amore è la sua cavalligna ❤️#prestinez #helevier pic.twitter.com/JUy79KBPij — tiziana (@tiziana541850) October 1, 2026