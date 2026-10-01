La Promessa arriva una doccia gelata per i fans: la mossa di Mediaset

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La Promessa è tra le soap opera di maggiore successo in Italia. Ogni giorno le vicende della famiglia de Lujan sono seguite da oltre 1 milione di telespettatori. Una grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a trasmetterla per tutto il periodo estivo in prima serata dove ha totalizzato ottimi dati di ascolto. Una programmazione che tuttavia è destinata a cambiare molto presto. Per i fans si prospetta una vera e propria doccia gelata. Da sabato 3 ottobre infatti non verranno più trasmessi appuntamenti in prima serata de La Promessa. Una decisione presa da Mediaset per impedire una concorrenza interna. Su Canale 5 infatti andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales, il programma condotto da Elisabetta Canalis.

La Promessa non va più in onda in prima serata

La soap opera non andrà più in onda in prima serata da sabato 3 ottobre. La Promessa sarà comunque trasmessa da lunedì alla domenica dalle ore 19:40 sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che grande attenzione sarà focalizzata su Angela. La donna entrerà sempre più in crisi a pochi giorni dallo sposalizio con Lorenzo. La figlia di Leocadia si metterà a piangere quando indosserà l’abito da sposa per il grande giorno. Un momento difficile che aumenterà quando scoprirà che il Capitano de La Mata vuole impedirle di finire gli studi universitari.

Angela de La Promessa (Screen Mediaset Infinity)