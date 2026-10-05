Far Away, quando torna su Canale 5? L’ipotesi

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Far Away potrebbe tornare presto su Canale 5 e, questa volta, direttamente in prima serata. Tra le ipotesi che stanno prendendo piede c’è infatti quella di vedere la serie turca prendere il posto di Racconto di una notte una volta conclusa la sua programmazione.

Una possibilità che farebbe felici i tanti telespettatori che hanno seguito con passione le vicende di Alya e Cihan durante l’estate. La serie, ambientata a Mardin, aveva infatti conquistato ottimi ascolti, arrivando a imporsi anche sulla concorrenza di Rai 1.

Lo stop dello scorso 21 settembre aveva quindi lasciato spiazzato il pubblico. Ora, però, il possibile approdo in prima serata potrebbe rappresentare una nuova occasione per Far Away.

Per il momento si tratta soltanto di un’ipotesi e non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset. Bisognerà quindi attendere le prossime settimane per capire se Far Away tornerà davvero a occupare il prime time di Canale 5.