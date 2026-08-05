Tutto per la mia famiglia cancellato su Canale 5? Doccia gelata per i fans

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv più seguite in questo momento. Le vicende dei fratelli Eren sono viste ogni giorno da oltre 2 milioni di telespettatori su Canale 5. Nonostante il grandissimo successo, la dizi turca subirà un cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà ai telespettatori. In particolare, Tutto per la mia famiglia rischia di essere cancellato dal daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset a causa dell’arrivo di una nuova trasmissione. Da lunedì 24 agosto debutterà su Canale 5, Verità nascoste – Il diario, lo spin-off del nuovo format di Milo Infante.

Tutto per la mia famiglia si ferma per lasciare spazio a Verità nascoste – Il diario

Verità nascoste – Il diario andrà in onda dalle 16:45 fino alle 18:45 a partire dal 24 agosto sui teleschermi di Canale 5. Mediaset ha deciso di mandare in onda il nuovo programma di Milo Infante in anteprima sulla sua rete ammiraglia prima del trasloco su Rete 4 da settembre. Una scelta che è destinata a far arrabbiare i fans di Tutto per la mia famiglia che perderanno il loro appuntamento al pomeriggio. Al momento non è chiaro quale sarà il destino della serie tv nel palinsesto del canale del Biscione.

Tolga di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)