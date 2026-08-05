Notte Bianca a Manfredonia, disposizioni sulla viabilità

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MANIFESTAZIONE LA NOTTE BIANCA DI MANFREDONIA. DISPOSIZIONI SULLA VIABILITÀ.



LA DIRIGENTE



Vista l’istanza del 03.08.2026 e assunta al protocollo generale con n. 46492, con la quale il sig. GUERRA Tiziano, nella

sua qualità di organizzatore dell’evento denominato “La Notte bianca di Manfredonia”, che si terrà il giorno 7 agosto

2026, faceva istanza di ordinanza di modifica della viabilità in varie strade cittadine;

Considerato che tale manifestazione rientra nel programma di eventi promossi dall’Amministrazione

Comunale, con finalità di promozione culturale, turistica e sociale del territorio;

Ritenuto opportuno disciplinare lo svolgimento della suddetta manifestazione per garantire l’ordinato svolgimento

dell’evento nonché la tutela della sicurezza e della viabilità;

Riscontrata la necessità di sospendere la circolazione e vietare la sosta dei veicoli privati nelle strade interessate dallo

svolgimento della manifestazione in oggetto;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 20.03.2026 relativo agli incarichi dirigenziali;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. F, 7, 37, 20 e 159 del vigente Codice della Strada e ss.mm.ii.

ORDINA

Dalle ore 19.00 del giorno 7 agosto sino alle ore alle ore 2.00 del giorno 8 agosto 2026, è sospesa la circolazione del

traffico veicolare ed è vietata la sosta e la fermata con prevista rimozione forzata in:

Piazza Giovanni XXIII (Intera piazza);

Via Arcivescovado, nel tratto compreso da via Tribuna a Corso Manfredi;

Via Campanile, nel tratto compreso da via Tribuna a Corso Manfredi,

Via San Lorenzo, nel tratto compreso da Corso Roma a via Campanile;

Via San Lorenzo, nel tratto compreso da via Santa Chiara a via Arcivescovado;

Corso Roma, nel tratto compreso da via Santa Chiara a via Campanile;

Largo Diomede (intero piazzale);

Piazzetta Mercato.