Una coppia del Grande fratello si è lasciata: c’è il comunicato

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande fratello è tra i programmi storici della televisione italiana. Nel corso degli anni, il reality show ha visto la nascita di diverse coppia e tra queste vi è quella formata da Grazia Kendi e Mattia Scudieri. In questi ultimi tempi, la coppia è finita al centro di voci sempre più forti di crisi. A distanza di alcune settimane, ecco che i due ex protagonisti del Grande fratello hanno annunciato di essersi lasciati. Ad annunciare per primo la novità è stato Mattia Scudieri con una storia condivisa su Instagram. L’uomo ha scritto. “È giusto che lo sappiate, visto che da circa un mese me lo chiedete continuamente, sia a me che a Grazia. Io e Grazia non stiamo più insieme. In questo ultimo mese ci siamo presi del tempo e della distanza per cercare di capire tante cose che, purtroppo, tra noi non stavano funzionando. Dopo averci riflettuto a lungo, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse. Vi chiedo, però, una sola cosa: rispetto. Sia nei miei confronti che nei confronti di Grazia. Le relazioni possono finire e fa parte della vita, ma questo non deve diventare un motivo per ricevere insulti o giudizi.”

Grande fratello, Grazia Kendi e Mattia Scudieri si sono lasciati

Grazia Kendi e Mattia Scudieri hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore nata all’interno del Grande fratello. Il comunicato del siciliano ha anticipato quello dell’ormai ex fidanzata che ha pubblicato alcune righe su Instagram. L’ex finalista del Grande fratello ha scritto: “Ho sofferto e continuerò a soffrire, perché pensavo di aver trovato finalmente un amore vero e duraturo e mi è crollato il mondo addosso. Vi chiedo di non farmi domande perché non sarò in grado di rispondere, vi chiedo di non mettere il carico da 90 cominciando a dirmi che il karma gira, che dovevo aprire gli occhi prima, e che questa persona non è mai stata sincera con me. So io cosa ho provato in questa relazione e cosa purtroppo ci ha distrutti, ma quando manca il coraggio di riprovarci a volte si lasciano le cose in 13, perché è più comodo. Non a tutti basta l’amore.” I due non sono riusciti a superare la crisi, preferendo dividere per sempre le loro strade.

Grazia Kendi (Foto Ig @zagirraa)