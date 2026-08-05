Far Away cambia di programmazione da fine agosto: puntate ridotte e fan delusi

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A fine agosto la programmazione Mediaset subirà delle modifiche, che riguarderanno da vicino anche Far Away, l’amatissima soap ambientata in Turchia che nonostante stia registrando degli ottimi ascolti non è esente da variazioni di palinsesto. Lo sceneggiato continuerà ad andare regolarmente in onda, ma la durata delle puntate sarà inferiore.

Far Away in onda con puntate più brevi

Far Away resta confermata nel palinsesto Mediaset, la Serie Tv continuerà ad andare in onda su Canale 5, ma in autunno la durata delle puntate sarà inferiore rispetto a quella attuale.

La Serie si dovrà adattare alla programmazione Mediaset, che nella nuova stagione autunnale si preannuncia intensa, complice il ritorno in Tv di diversi programmi di punta, tra cui Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che da settembre tornerà ad occupare lo slot orario che va dalle 14:45 alle ore 16:15.

Le nuove puntate di Far Away avranno una durata complessiva di circa 30 minuti. Resta da capire se Mediaset una volta iniziata la stagione autunnale deciderà di estendere nuovamente la durata delle puntate della Serie Tv ambientata in Turchia che ogni giorno in daytime colleziona circa 2 milioni di telespettatori.