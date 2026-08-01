Far Away fa record di ascolti ma cambia orario su Canale 5: la novità

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Far Away è tra le serie tv di grandi successo dei teleschermi di Canale 5. La storia di Alya e Cihan ha raggiunto un nuovo record in Italia dove sta andando in onda da ormai alcune settimane. Le vicende ambientate a Mardin hanno collezionato 2 milioni di telespettatori con punte del 27% di share. Numeri clamorosi che ne fanno della dizi turca un vero e proprio successo dei canali Mediaset. Nonostante questo, Far Away subirà un cambio di programmazione a partire da lunedì 3 agosto. Scendendo nei dettagli, la serie tv non sarà più trasmessa dalle 16:30 ma anticiperà la propria messa in onda alle 16:15. Dalle 17:15, invece, spazio per Tutto per la mia famiglia, altra serie tv di grande successo. Una decisione presa dai piani alti di Cologno Monzese per permettere la messa in onda di My sweet life, in arrivo nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Far Away cambia orario dal 3 agosto: le anticipazioni

Dal 3 agosto, Far Away andrà in onda dalle ore 16:15 sui teleschermi di Canale 5. Le vicende con Alya e Cihan saranno trasmesse fino alle 17:15 quando andrà in onda Tutto per la mia famiglia con un episodio e mezzo. Ma cosa succederà nelle nuove puntate della serie tv? Le anticipazioni del mese di agosto raccontano che Alya apparirà decisa a chiedere il divorzio da Cihan dopo aver scoperto la sua doppia vita con Mine. Quest’ultima, intanto, si recherà a cena con Ugur. In questa circostanza, il cardiologo informerà la donna di credere che tra di loro stia nascendo qualcosa. Tale eventualità scatenerà una reazione violenta da parte di Mine. Demir, invece, informerà Zerrin di poter aiutare Sahin ad uscire di prigione a patto che lei diventi sua moglie. La donna accetterà solo per amore del fratello maggiore.

Mine di Far Away (screen Mediaset Infinity)